Сдача нормативов для поступления в кадетские классы псковской гимназии №29 прошла сегодня

Сдача нормативов для поступления в 8-й и 10-й кадетский класс пожарно-спасательной направленности прошла на территории МБОУ «Гимназия №29» сегодня, 7 июля, сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: Главное управление МЧС России по Псковской области

В состав приемной комиссии вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области, которые оценивали физическую подготовку конкурсантов. Ребята демонстрировали свою выносливость и силу, сдавая нормативы по следующим дисциплинам: бег 100 метров, пресс, подтягивание на перекладине, прыжки в длину с места. Каждый из этих нормативов является важным критерием для отбора кандидатов, ведь служба в МЧС России требует не только профессиональных знаний, но и отличной физической формы.