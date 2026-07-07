Как в тумане: почему нельзя запускать катаракту и как вернуть зрение за один день

Каждый год миллионы людей по всему миру сталкиваются с катарактой - заболеванием, при котором нарушается прозрачность хрусталика глаза. Если патологию не заметить вовремя, она может привести к существенному ухудшению зрения и, в тяжёлых случаях, к слепоте. Но хорошая новость в том, что это заболевание успешно лечится.

О том, как развивается катаракта, какие симптомы должны насторожить и как современная медицина помогает вернуть зрение, рассказала Дарья Семенова, врач-офтальмолог Псковской областной клинической больницы.

Возникает у каждого

- Что такое катаракта? Правда ли, что рано или поздно с этим заболеванием сталкивается каждый человек?

- Катаракта - это возрастное состояние хрусталика, которое в той или иной степени возникает у каждого человека: у кого-то раньше, у кого-то позже. С годами хрусталик теряет свою прозрачность и эластичность. Он уплотняется, в нем появляются помутнения. Пациент начинает жаловаться на снижение остроты зрения. А когда катаракта созревает, картинка становится размытой, словно в тумане.

Пациент видит всё, будто в дыму, и это его очень сильно беспокоит.

- Возрастные изменения - это единственная причина катаракты?

- Помимо возрастной, бывает травматическая катаракта - после травм хрусталик тоже начинает мутнеть. Также заболевание встречается у людей, подвергающихся облучению, например, при лечении онкологии. На развитие катаракты влияют и хронические заболевания, например, сахарный диабет.

- Болезнь поражает один глаз или оба?

- Это всегда двусторонний процесс, но стадии могут быть разными: на одном глазу - начальная, на другом уже зрелая. Всё индивидуально.

- Какие симптомы должны насторожить?

- Самая первая возрастная ступенька к катаракте - это пресбиопия (возрастная дальнозоркость - прим.ред.) после 40–45 лет, когда человек начинает хуже видеть вблизи. Мышцы уже не хотят работать, как в молодости, утрачивается аккомодация - способность фокусироваться. Люди начинают пользоваться очками для чтения. А дальше запускается процесс уплотнения.

Основные жалобы на начальной стадии - просто «упало зрение, раньше видела лучше, сейчас хуже». А когда катаракта прогрессирует, приходит тот самый туман. Пациенты говорят по-разному: «всё в молоке», «мутно», «блеклая картинка». Если падение зрения поправляется очками, это одно, но когда очки не убирают мутную пелену - это прямое показание к операции.

- Можно ли увидеть катаракту невооруженным глазом у себя или у близкого человека?

- Нет, все изменения видны только под микроскопом. Родные могут заметить лишь крайнюю стадию - когда зрачок становится абсолютно белым, а не черным, каким должен быть в норме. Вот до такого доводить точно не нужно.

Наблюдение или операция?

- Всегда ли катаракта прогрессирует быстро?

- У всех заболевание протекает по-разному. У кого-то - прогрессирует за несколько лет и требует срочной операции. А у кого-то может оставаться на начальной стадии по 10 лет и совершенно не беспокоить. На начальном этапе проблема решается просто: зрение немного падает, но это поправляется очковой коррекцией. Мы проводим осмотр на щелевой лампе, проверяем зрение, измеряем глазное давление и уже на основе этих данных принимаем решение: наблюдаться пациенту по месту жительства или ложиться на операцию.

- Многие боятся операции и тянут до последнего. Чем опасна запущенная катаракта, если ее не оперировать?

- К сожалению, пациентов, которые не наблюдаются годами, немало. Они приезжают к нам уже со зрелой или перезрелой катарактой. Для них самих это состояние не опасно, больше сложностей возникает для хирурга, который будет оперировать. На запущенных стадиях хрусталик становится очень плотным. Требуется гораздо большая мощность ультразвука, а это чревато сложениями в послеоперационном периоде. Глаз может дольше восстанавливаться, может страдать роговица, которой потребуется гораздо больше времени, чтобы прийти в норму.

А если пациент приходит вовремя, всё проходит планово: сегодня он поступил, завтра операция, и на следующий день он уже выписывается домой без осложнений.

- Операции проводятся бесплатно?

- Всё делается по полису ОМС. У нас есть весь ассортимент хрусталиков, мы используем американские линзы хорошего качества. Но в областной больнице есть и платные услуги. Если у человека нет экстренных показаний, но он хочет прооперироваться быстрее, сократить очередь, он может сделать это на платной основе.

- После операции зрение возвращается? Не вернется ли катаракта снова?

- Если у человека нет другой патологии глаз, зрение возвращается четкое и яркое. Но если есть глаукома, поражение сетчатки или стекловидного тела, эти проблемы останутся. Мы меняем мутный хрусталик, но то, что испорчено на глазном дне, уже не исправить. Что касается возврата, сама катаракта не возвращается, но есть понятие вторичной катаракты. Хирург удаляет хрусталик, ставит искусственную линзу, но оставляет заднюю капсулу нашего родного хрусталика. Со временем у некоторых пациентов она мутнеет, как пленочка. Это не страшно: убирается эта пленочка лазером за один день прямо в нашем отделении, и пациента больше ничего не беспокоит.

К офтальмологу - раз в год

- На офтальмологов областной больницы, наверное, ложится большая нагрузка по ведению пациентов с катарактой?

- Да, не везде в районах есть свои офтальмологи, поэтому к нам едут пациенты со всей области. Для них крайне важно наблюдаться хотя бы раз в год, чтобы мы могли оценивать, как протекает катаракта и с какой скоростью развивается. Когда появляются показания, мы записываем человека на оперативное лечение. Что касается областного центра, там есть свои специалисты, которые ведут таких больных, и по мере необходимости записывают их на операцию к нам.

- Что делать, чтобы вовремя заметить патологические изменения и предупредить развитие катаракты?

- Главная профилактика - это своевременный поход к врачу. После 45 лет нужно обязательно посещать офтальмолога хотя бы раз в год. Это нужно, чтобы не допускать запущенности заболевания. Пользуясь случаем, хочу обратиться к районным и городским врачам: нам очень важна обратная связь. Областная больница не может одна справиться с объемами со всего региона. Давайте работать большой командой, чтобы вовремя осматривать пациентов, в случае необходимости отправлять их к нам на плановые операции и не доводить заболевания глаз до тяжелых стадий.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Анастасии Поповой