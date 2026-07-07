Геннадий Иойлев объяснил, как происходит деление на профильные классы в школах Пскова

На уровне 8-9 классов образовательные учреждения на основании направлений в образовательном маршруте детей выбирают дальнейшую профилизацию, рассказал заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Также заместитель главы администрации города Пскова подчеркнул, что сейчас сохраняются образовательные учреждения, где большое количество выпускников девятых классов. Десятые классы формируются по нескольким профилям, это может быть и гуманитарный, и естественно-научный и другие. «Поэтому я бы посоветовал все-таки родителям, по крайней мере, определиться с тем, что же наиболее интересно и необходимо их ребенку для того, чтобы продолжить тренд на развитие», — подчеркивает Геннадий Иойлев.
На уровне 8-9 классов образовательные учреждения уже начинают задумываться над тем, куда же пойдут дети, какое направление в образовательном маршруте они выберут для себя. И в соответствии с этим принимают решение о профилизации.