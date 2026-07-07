Геннадий Иойлев объяснил, как происходит деление на профильные классы в школах Пскова

На уровне 8-9 классов образовательные учреждения на основании направлений в образовательном маршруте детей выбирают дальнейшую профилизацию, рассказал заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ни для кого, наверное, не секрет, что с учетом сложившейся ситуации в образовательных учреждениях, с учетом коллективов, с учетом наработанной какой-то методической базы, школы так или иначе все равно обладают некой специализацией, даже если условно. Если посмотрим на название, какая-то школа с изучением английского языка, какая-то с изучением основ православной культуры и так далее. Но, тем не менее, профили чаще всего образовательные учреждения выбирают исходя из заявок родителей и понимания того, какие классы на параллелях возможны к формированию. Если большее количество заявок на математический профиль, то будет открываться математический», — объясняет Геннадий Иойлев.

Также заместитель главы администрации города Пскова подчеркнул, что сейчас сохраняются образовательные учреждения, где большое количество выпускников девятых классов. Десятые классы формируются по нескольким профилям, это может быть и гуманитарный, и естественно-научный и другие. «Поэтому я бы посоветовал все-таки родителям, по крайней мере, определиться с тем, что же наиболее интересно и необходимо их ребенку для того, чтобы продолжить тренд на развитие», — подчеркивает Геннадий Иойлев.

На уровне 8-9 классов образовательные учреждения уже начинают задумываться над тем, куда же пойдут дети, какое направление в образовательном маршруте они выберут для себя. И в соответствии с этим принимают решение о профилизации.