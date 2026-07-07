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Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах

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Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги  по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации  на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборах Губернатора Тверской области, выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва, выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области, выборах депутатов Новгородской областной Думы восьмого созыва, выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области восьмого созыва,  выборах Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва, выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Псковской области, а так же на всех выборах всех уровней, назначенных на единый день голосования 20 сентября 2026 года по всем регионам Российской Федерации.

(Стоимость может меняться не более чем 15% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений). 

(Стоимость указана с учетом НДС 5%, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).

ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,

факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,

ИНН 6027024264,  Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.

Реклама: ООО - Фирма «Псковское Возрождение» ИНН 6027024264 Erid: 2SDnjeS6Nae

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