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Псковский облсовпроф включился в работу по наблюдению за выборами ЕДГ-2026

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Общественный штаб по наблюдению за выборами начал свою работу в регионе 19 июня. Первое заседание объединило ключевых общественных деятелей, и среди участников — Псковский областной совет профессиональных союзов. Организацию представляла советник-консультант Надежда Леонидовна Партхаль, сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Участие профсоюзов в этом процессе — логичный шаг, ведь защита прав человека начинается с защиты его гражданского волеизъявления. О предстоящей кампании важно знать, что голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. 
На территории области будет открыт 567 избирательных участков.

Жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ IX созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва, а также депутатов в Собрания Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов (дополнительные выборы).

Председатель Общественной палаты региона, руководитель штаба Александр Седунов на открытии особо подчеркнул приоритетность обучения наблюдателей.

Главная задача — строгое соблюдение всех процедур и защита избирательных прав граждан. В состав штаба вошли представители ОП РФ, ветераны СВО, журналисты, юристы и активисты НКО. Их миссия — сделать процесс максимально прозрачным для общества. Штаб будет работать вплоть до окончательного подсчета голосов.
 

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Седунов Александр Всеволодович

Седунов Александр Всеволодович

Председатель Общественной палаты Псковской области.

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