 
Общество

Михаил Ведерников вручил региональные награды лучшим специалистам здравоохранения Псковской области

0

В День медицинского работника губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил региональные награды лучшим специалистам здравоохранения области, сообщил губернатор в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: губернатор Псковской области Михаил Ведерников / Мах

Совместно с медицинскими сотрудниками проводят работу по модернизации отрасли, повышению качества и доступности помощи. Только за прошлый год на развитие направлено 2,3 миллиардов рублей: обновляется инфраструктура, закупается оборудование.

Также продолжается совершенствования мер поддержки, как договаривались с депутатами фракции «Единая Россия». Сейчас ими охвачены 1,5 тысячи врачей и медсестёр. Особое внимание уделяют кадрам. В прошлом году в больницы пришли около 100 врачей и более 170 специалистов среднего звена. В этом году в ряды медицинских работников ожидают выпускников – вчерашних студентов и ординаторов.

«Рассчитываю, что опытные коллеги станут для них наставниками. Награды сегодня получили руководители учреждений, врачи, фельдшеры, старшие медсёстры. Благодарю каждого за профессионализм и преданность делу!» — резюмирует Михаил Ведерников.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026