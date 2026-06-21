Михаил Ведерников вручил региональные награды лучшим специалистам здравоохранения Псковской области

В День медицинского работника губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил региональные награды лучшим специалистам здравоохранения области, сообщил губернатор в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: губернатор Псковской области Михаил Ведерников / Мах

Совместно с медицинскими сотрудниками проводят работу по модернизации отрасли, повышению качества и доступности помощи. Только за прошлый год на развитие направлено 2,3 миллиардов рублей: обновляется инфраструктура, закупается оборудование.

Также продолжается совершенствования мер поддержки, как договаривались с депутатами фракции «Единая Россия». Сейчас ими охвачены 1,5 тысячи врачей и медсестёр. Особое внимание уделяют кадрам. В прошлом году в больницы пришли около 100 врачей и более 170 специалистов среднего звена. В этом году в ряды медицинских работников ожидают выпускников – вчерашних студентов и ординаторов.