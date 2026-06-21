Рекомендации любителям «тихой охоты» дали псковские спасатели

Рекомендации грибникам дали в Главном управлении МЧС России по Псковской области в Мах.

«В псковских лесах уже появились первые грибы. Хвастаются в соцсетях и фотографиями спелой земляники. Любители «тихой охоты» оживились в предвкушении богатого улова. А сотрудники МЧС России напоминают "охотникам", что нужно предпринять, чтобы попытки выйти из лесной чащи оказались успешными», - сообщили в МЧС.

Собираясь в лес, нужно объяснить своим родственникам или знакомым свой маршрут и примерное время возвращения. Необходимо выбирать для похода яркую одежду, а не камуфляж, который сливается с окружающей средой и препятствует поиску заблудившегося.

Также нужно взять с собой в лес компас, запас воды и еды, фонарик, средство от насекомых, свисток, необходимые лекарства, дождевик и полностью заряженный мобильный телефон.

Перед тем как зайти в лесной массив, нужно найти приметные ориентиры чтобы понимать, где тебе нужно выходить из леса.

«Если ты заблудился, то остановись и не нервничай. Постарайся успокоиться и позвони по единому номеру вызова экстренных служб – 112. Напоминаем, что на территории области в ближайшие дни прогнозируется преимущественно 1 и 2 классы пожарной опасности. Не разжигай костер, не поджигай сухую траву, не оставляй за собой бутылки и промасленные или пропитанные горючими веществами материалы!» - добавили в МЧС.