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Михаил Ведерников: У нашего города удивительная судьба

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Псков отмечает 1123 года с момента упоминания в летописях и 82-ю годовщину со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере «Макс».

Видео: Михаил Ведерников / «Макс»

«У нашего города удивительная судьба, и очень символично, что это событие практически совпало с днём памяти Святой равноапостольной княгини Ольги. При этом кажется странным, что в Псковской области нет ни одного храма, построенного в её честь. Но так было не всегда. Чуть более ста лет назад этим вопросом занялась греческая королева», - рассказал Михаил Ведерников. 

Ольга Романова, жена греческого монарха и королева-консорт Греции, трепетно относилась к своей святой покровительнице. Она стала автором идеи строительства нового храма в Выбутах, которую поддержали не только в губернии, но и во всей Российской империи. При поддержке царской семьи и общественных организаций по всей стране разошлись печатные воззвания с призывом пожертвования на храм. Средства были собраны, и в 1914 году началось строительство.

«К сожалению, храм в Выбутах не сохранился. Сегодня на его месте стоит Поклонный крест. Но народный характер строительства ярко показал, какое значение имя княгини имеет для всей нашей страны. И сегодня мы тоже многое делаем для сохранения памяти о ней. В её честь сооружена часовня, установлены памятники, проводятся мероприятия», - отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что в пятницу, 24 июля, с 12:00 до 19:00 в Псковском Кремле пройдёт фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси», где можно поучаствовать в играх и мастер-классах, послушать лекции историков и выступления артистов.

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