Михаил Ведерников: У нашего города удивительная судьба

Псков отмечает 1123 года с момента упоминания в летописях и 82-ю годовщину со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере «Макс».
Видео: Михаил Ведерников / «Макс»
Ольга Романова, жена греческого монарха и королева-консорт Греции, трепетно относилась к своей святой покровительнице. Она стала автором идеи строительства нового храма в Выбутах, которую поддержали не только в губернии, но и во всей Российской империи. При поддержке царской семьи и общественных организаций по всей стране разошлись печатные воззвания с призывом пожертвования на храм. Средства были собраны, и в 1914 году началось строительство.
«К сожалению, храм в Выбутах не сохранился. Сегодня на его месте стоит Поклонный крест. Но народный характер строительства ярко показал, какое значение имя княгини имеет для всей нашей страны. И сегодня мы тоже многое делаем для сохранения памяти о ней. В её честь сооружена часовня, установлены памятники, проводятся мероприятия», - отметил губернатор.
Глава региона напомнил, что в пятницу, 24 июля, с 12:00 до 19:00 в Псковском Кремле пройдёт фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси», где можно поучаствовать в играх и мастер-классах, послушать лекции историков и выступления артистов.