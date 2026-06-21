Врач развеял миф о лечении ангины мороженым

Мороженое действительно может на короткое время облегчить боль в горле за счет того, что холод уменьшит отек, однако считать его лекарством от ангины - опасное заблуждение. Таким мнением поделился замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук Михаил Хвостов.

Ранее в социальных сетях распространились рекомендации о возможности лечения ангины мороженым.

«Когда холодный продукт попадает на воспаленные миндалины, запускается сразу несколько процессов. Сосуды резко сужаются, и за счет этого временно уменьшается отек. Одновременно холод блокирует передачу болевых сигналов по нервным волокнам и активирует так называемые TRPM8-рецепторы - «холодовые сенсоры». Мозг переключается на это новое ощущение, и боль на какое-то время притупляется. Кроме того, локальное понижение температуры немного замедляет биохимические реакции воспаления», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что все это работает лишь как временная маскировка симптома. Ни один из этих механизмов не убивает бактерии или вирусы. «Если у пациента стрептококковая ангина, никакое мороженое не заменит антибиотик», - обратил внимание врач.

Специалист пояснил, что мороженое имеет преимущество перед обычным льдом, поскольку такой лед твердый, с острыми краями и легко травмирует рыхлую воспаленную ткань миндалин, оставляя микроцарапины. «Это открывает дополнительные ворота для инфекции. Холодная вода контактирует со слизистой слишком коротко - доли секунды при глотке, серьезного физиологического эффекта она дать не успевает. Мороженое здесь выигрывает: за счет молочного жира оно мягкое, медленно тает и обволакивает горло, создавая защитную пленку и продлевая охлаждающее действие. Это его единственное реальное преимущество», - заметил эксперт.

Хвостов подчеркнул, что при лечении с гнойной ангиной, с налетами на миндалинах и высокой температурой мороженое строго противопоказано. Это связано с тем, что сладкая молочная среда на фоне гноя - это питательный бульон для бактерий, а резкий холодовой спазм может нарушить местные защитные механизмы и спровоцировать осложнения, пишет ТАСС.

«В таких случаях - только системная терапия под контролем врача. Мороженое же допустимо рассматривать разве что как отвлекающее средство при легком вирусном фарингите, и то - исключительно для кратковременного комфорта, а не как метод лечения», - уточнил медик.