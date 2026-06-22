Россиян призвали не пить чай литрами

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов назвал безопасную для здоровья суточную норму чая.
Чтобы снизить потенциальный вред от чая, Белоусов призвал не заваривать его слишком крепким и не пить его литрами. Практически это значит, что черный чай надо настаивать примерно три-пять минут, зеленый и улун — одну-три минуты, а белый — около не более 60 секунд, пишет «Лента.ру».
Врач рассказал, что в черном и зеленом чай содержится большое количество кофеина и дубильных веществ — до 90 и 50 миллиграммов соответственно. Более щадящими вариантами он назвал белый чай, улун и травяные настои без кофеина, отметив, что и их не стоит пить бесконтрольно.
При этом, как отметил специалист, людям с гастритом, особенно в период обострения, крепкий чай лучше ограничить или убрать из рациона совсем. При гипертонии, бессоннице, тревожности и склонности к учащенному сердцебиению чай тоже стоит употреблять с осторожностью. Также не стоит употреблять этот напиток натощак, добавил доктор.