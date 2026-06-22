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Россиян призвали не пить чай литрами

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Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов назвал безопасную для здоровья суточную норму чая. 

«Для здорового взрослого человека ориентир — три-пять чашек чая в день. Если превышать эту норму, могут появиться нежелательные эффекты, особенно если напиток крепкий», — отметил Белоусов.

Чтобы снизить потенциальный вред от чая, Белоусов призвал не заваривать его слишком крепким и не пить его литрами. Практически это значит, что черный чай надо настаивать примерно три-пять минут, зеленый и улун — одну-три минуты, а белый — около не более 60 секунд, пишет «Лента.ру».

Врач рассказал, что в черном и зеленом чай содержится большое количество кофеина и дубильных веществ — до 90 и 50 миллиграммов соответственно. Более щадящими вариантами он назвал белый чай, улун и травяные настои без кофеина, отметив, что и их не стоит пить бесконтрольно.

При этом, как отметил специалист, людям с гастритом, особенно в период обострения, крепкий чай лучше ограничить или убрать из рациона совсем. При гипертонии, бессоннице, тревожности и склонности к учащенному сердцебиению чай тоже стоит употреблять с осторожностью. Также не стоит употреблять этот напиток натощак, добавил доктор.

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