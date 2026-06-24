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О восстановлении лесного фонда Псковской области расскажет Виктор Мусатов в пресс-центре ПЛН

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Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 24 июня, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его участником станет министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Речь пойдет о работе по восстановлению лесов в Псковском регионе, которая проводится в том числе в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Существует ли в Псковской области план по лесовосстановлению? Насколько удается его исполнять? Достаточно ли высаживается «новых» деревьев? На какой стадии находится реализация на территории региона пилотного проекта по созданию тепличных комплексов для выращивания сеянцев? Какие мероприятия проводятся в целях профилактики лесных пожаров? 

Об этом и не только - в 15.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция. 

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