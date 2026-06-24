Минюст призвал ввести в РФ единое законодательное определение семьи

Введение единого определения термина «семья» необходимо для дальнейшего совершенствования семейного законодательства России. Такое мнение высказал заместитель министра юстиции РФ Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме.

«Волнующим вопросом, лежащим на поверхности, является отсутствие единого законодательного определения термина «семья» в Семейном кодексе Российской Федерации, несмотря на наличие традиционной ценности "крепкая семья". <…> Ряд ученых сомневается в возможности и целесообразности легальной дефиниции, полагая, что семья - это больше категория социологическая, нежели чем юридическая. Но вместе с тем вот мы полагаем, что консолидация мнений и выработка согласованной позиции по данному вопросу представляются возможными и необходимыми для дальнейшего совершенствования семейного законодательства», - сказал он.

Баланин отметил, что в России «семья» как термин упоминается лишь в одном федеральном законе - о прожиточном минимуме. Все остальное регулирование строится через категории «члены семьи» и «близкие родственники». При этом в некоторых законодательных актах субъектов РФ можно встретить собственные определения, но они различаются между собой и не образуют системного подхода.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня 2026 года. Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс, пишет ТАСС.