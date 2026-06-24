Более 1000 листов засекреченных документов нашли невельские поисковики

Более тысячи листов засекреченных документов обнаружили поисковики невельского отряда «Гвоздика» в поднятом из-под земли сейфе, сообщается в группе поискового отряда в «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: поисковый отряд «Гвоздика», город Невель / «ВКонтакте»

Документы содержат уникальную информацию о численном и боевом составе батальона, его подготовке к войне, передислокациях и сведения о прохождении службы в составе батальона бойцов и командиров Красной армии. Сохранился именной список личного состава батальона, датированный маем 1941 года, буквально в канун Великой Отечественной войны.

«Специалистам Всероссийского информационно-поискового центра в течении нескольких месяцев кропотливой работы удалось расслоить и разобрать более 1000 листов письменных, машинописных и типографских документов. Так, на фоне типовых уставов и наставлений своей особой важностью выделяются сохранившиеся бланки с текстом воинской присяги, на которых имеются собственноручные подписи бойцов батальона. Эти документы позволяют восстановить имена и сведения о военнослужащих 210-го отдельного батальона связи 170-й стрелкой дивизии», - сообщили поисковики.

При первой же беглой проверке по базам данных Министерства обороны Российской Федерации «Память народа» и ОБД «Мемориал» оказалось, что большинство указанных в документах военнослужащих до сих считаются пропавшими без вести, а на некоторых сведения полностью отсутствуют.

Это связано с трагедией, которая постигла дивизию в первые месяцы войны. 170-я стрелковая дивизия была сформирована в Башкирской АССР в сентябре 1939 года. В июне 1941 года была включена в состав войск 51 стрелкового корпуса 22 армии Западного фронта. В период июля-августа 1941 года дивизия несколько раз попадала в окружение и с боями прорывалась от Себежа на Невель и далее на Великие Луки. В конце августа 1941 года из окружения вышли единичные бойцы и командиры дивизии.

Обнаруженное вместе с документами знамя в настоящее время реставрируется специалистами Государственного научно- исследовательского института реставрации (ГОСНИИР) в Москве. От имени руководства республики Башкортостан поисковиков Псковской области и Республики Татарстан отметили почетными грамотами и благодарностями.