Матвиенко поручила изучить возможность отмены пошлины за регистрацию брака

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету палаты по соцполитике и Палате молодых законодателей (ПМЗ) продумать возможность отмены госпошлины за регистрацию брака.

На заседании ПМЗ член палаты Анастасия Авдеева предложила отменить госпошлину за регистрацию брака. По ее словам, она составляет всего 350 рублей, но оказывает негативный эмоциональный эффект. При этом Авдеева предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака, пишет ТАСС.