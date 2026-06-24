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Матвиенко поручила изучить возможность отмены пошлины за регистрацию брака

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету палаты по соцполитике и Палате молодых законодателей (ПМЗ) продумать возможность отмены госпошлины за регистрацию брака.

На заседании ПМЗ член палаты Анастасия Авдеева предложила отменить госпошлину за регистрацию брака. По ее словам, она составляет всего 350 рублей, но оказывает негативный эмоциональный эффект. При этом Авдеева предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака, пишет ТАСС

«Казалось бы, вопрос житейский, простой. Идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят их - принесите бумажку за 350 рублей. <...> Это, конечно, сразу снижает градус торжества. <...> Давайте поручим комитету по социальной политике [СФ] вместе с вами [ПМЗ] продумать, как это красиво, достойно сделать», - ответила Авдеевой Матвиенко. 
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