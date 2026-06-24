82 самозанятых псковича уже в августе смогут получать выплаты по больничным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России по Псковской области, для права на оплачиваемый больничный самозанятый должен добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности в отделении СФР, а затем регулярно платить страховые взносы.

Ему будут предложено две страховые суммы: 35 или 50 тысяч рублей в год, из которых впоследствии рассчитают размер больничного. Чем она больше, тем выше размер выплаты в случае болезни. Тариф взносов фиксированный — 3,84% от выбранной суммы.

Самозанятый вправе вносить взносы любым удобным для него способом: каждый месяц или единовременно – раз в год. Главное правило — в случае ежемесячной оплаты соблюдать регулярность и минимальный размер платежа. Так, если гражданин выбрал сумму в 35 тысяч рублей, его ежемесячный страховой взнос не может быть меньше 1 344 рублей, если 50 тысяч —1 920. При этом вносить на счет можно и больше. Все переплаты будут учтены специалистами отделения в счет будущих периодов.

«Но, если граждан не оплатил взнос или внес средства в меньшем размере, его участие в программе автоматически прекращается, и он теряет право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Страховой стаж не прервется только в одном случае: если платеж не поступил по причине болезни самозанятого», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Важно: право на пособие возникает у гражданина только после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Поэтому самозанятый, заплативший первый взнос, например, в феврале, уйти на больничный сможет только в августе.

При наступлении болезни отделение СФР по Псковской области назначит и выплатит пособие в течение 10 рабочих дней. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов. Уведомления о выплатах поступят самозанятому после закрытия больничного листа.

Подать заявление для вступления в добровольное страхование можно через портал госуслуг, приложение «Мой налог» или лично - в клиентской службе отделения СФР по Псковской области.

Добровольное страхование самозанятых не распространяется на получение пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, уточнили в отделении.

Вопросы можно адресовать в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).