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Псковская область вышла в лидеры по потреблению успокоительных 

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Лидером по потреблению успокоительных на 1000 жителей за первую половину июня стала Псковская область. Об этом сообщает канал Baza в мессенджере Мах.

Согласно данным «Честного знака», также в топе не мегаполисы с их пробками и дедлайнами, а провинциальные регионы: Тверская, Смоленская, Тамбовская области и Республика Крым.

За июнь россияне потратили на успокоительные и снотворные 1 млрд рублей, приобретя 6,2 млн упаковок — на 5,6% меньше, чем в 2025-м. Хотя месяц ЕГЭ и экзаменов считается нервным, в этом году пик нуждающихся в «таблеточке» пришёлся на начало года — в феврале реализовано 7,4 млн упаковок. В марте — 7 млн, то есть на 13–20% больше июньских показателей.

«Зальферы» (пограничное поколение между альфа и зумерами) стали самыми умиротворёнными — они купили меньше успокоительных перед экзаменами по сравнению с поколениями предыдущих лет. 

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