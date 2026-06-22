Председатель Псковской городской Думы отчитается о работе на сессии 26 июня

Очередная 49-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 26 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе гордумы, она начнется в 10.00 по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 14.

На заседании депутаты заслушают отчет председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко о деятельности за 2025 год, а также рассмотрят проект расходов Псковской городской Думы на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, внесут изменения в текущий бюджет города и в решение гордумы об оплате труда руководителей муниципальных предприятий Пскова.

В числе прочих вопросов депутаты согласуют границы территорий восьми территориальных общественных самоуправлений. Всего в повестке дня сессии 19 пунктов.