«Постскриптум»: Старт выборов и будет ли новый парламент местом для дискуссий?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Татьяна Иванова.

Основные темы программы сегодня:

Необходимая формальность и официальный старт кампании: выборы в Госдуму и ЗАКС региона назначены на 20 сентября;

Итоги последней сессии Законодательного Собрания области VII созыва: сложенный мандат, исполненный бюджет и новые охранные зоны;

Кадровый центр при Минздраве региона – дополнительная надстройка для отчета?

Всё пошло не по плану, вмешалась погода – итоги Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках;

Будет ли новый состав Заксобрания региона местом для дискуссии? Наш обозреватель и главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко расскажет главные политические темы недели.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.