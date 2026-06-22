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В Псковском филиале Университета ФСИН подвели итоги работы Совета учащихся

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На заседании Совета Псковского филиала Университета ФСИН России состоялось подведение итогов работы Совета обучающихся за 2025/2026 учебный год. С докладом, определившим ключевые достижения и стратегические ориентиры молодежного самоуправления, выступил заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Роман Иваняков, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН

Основная мысль прозвучавшего выступления утверждает неоспоримую истину: современный курсант – это не просто будущий офицер пенитенциарной системы, строго следующий уставу, но и всесторонне развитая личность, готовая к созидательному служению обществу. В уходящем учебном году Совет обучающихся на деле доказал свою высокую эффективность, выступив организатором и участником более чем 63 научных, правовых, спортивных и благотворительных мероприятий. 

Высокий научный и творческий потенциал курсантов ярко проявился в успешном проведении XIX Международного фестиваля «Псковское вече» и конкурсов ораторского мастерства, которые в этом году проводились как для студентов высших образовательных организаций, так и для школьников и обучающихся средних профессиональных организаций. 

На протяжении года добровольческое направление Совета осуществляло поддержку воспитанников Центров помощи детям и «Детской деревни SOS», донорских акций и оказывало помощь городским приютам для животных. Патриотический сектор Совета внес вклад в сохранение исторической памяти, организуя исторические квесты, уроки мужества в школах и ведя непрерывную работу по благоустройству братских захоронений советских воинов. При этом курсанты демонстрировали образцовую сплоченность и в повседневных буднях: Совет учебных групп успешно реализовал систему товарищеского наставничества в учебе, а спортивные и интеллектуальные клубы объединили ребят в стремлении к самосовершенствованию.

Подводя итоги этого насыщенного года, Роман Иваняков подчеркнул, что в будущем периоде потенциал курсантского самоуправления будет направлен на решение новых стратегических задач – расширение социальных инициатив в регионе и активное привлечение лучших представителей Совета к профориентационной работе в рамках приемной кампании.

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