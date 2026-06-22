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Наличные заказали онлайн в Сбере более 700 тысяч клиентов за год

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Клиенты Сбера могут заказывать крупную сумму наличных в приложении СберБанк Онлайн (начиная с версии 16.13 для iOS и 16.8 для Android). Для этого нужно открыть раздел «Все сервисы», перейти в «Управление финансами», затем — в «Заказ наличных в офис». Другой способ — написать «Заказ наличных» в строке поиска с ГигаЧатом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, с запуска сервиса уже больше 727 тысяч клиентов заказали деньги онлайн. 

Удобное отделение можно выбрать в приложении за несколько секунд и прийти в банк только, чтобы получить заказанные деньги. Ранее приходилось посещать офис дважды: сначала для оформления заявки, а потом для получения средств.

Сервисом могут воспользоваться клиенты старше 18 лет, чтобы заказать рубли, доллары США или евро. Услуга работает во всех городах, где есть отделения Сбера.

«Уже год наши клиенты могут заказать наличные прямо в приложении СберБанк Онлайн. Достаточно всего пары минут — и человек точно знает, что нужная сумма ждёт его в удобном для него офисе, который он выбрал сам. С запуска сервиса уже больше 727 тысяч клиентов заказали деньги онлайн — это показатель, что услуга востребована и помогает людям эффективно планировать своё время», - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Вячеслав Цыбульников. 
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