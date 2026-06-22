Наличные заказали онлайн в Сбере более 700 тысяч клиентов за год

Клиенты Сбера могут заказывать крупную сумму наличных в приложении СберБанк Онлайн (начиная с версии 16.13 для iOS и 16.8 для Android). Для этого нужно открыть раздел «Все сервисы», перейти в «Управление финансами», затем — в «Заказ наличных в офис». Другой способ — написать «Заказ наличных» в строке поиска с ГигаЧатом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, с запуска сервиса уже больше 727 тысяч клиентов заказали деньги онлайн.

Удобное отделение можно выбрать в приложении за несколько секунд и прийти в банк только, чтобы получить заказанные деньги. Ранее приходилось посещать офис дважды: сначала для оформления заявки, а потом для получения средств.

Сервисом могут воспользоваться клиенты старше 18 лет, чтобы заказать рубли, доллары США или евро. Услуга работает во всех городах, где есть отделения Сбера.