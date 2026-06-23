Главная медсестра Псковской областной больницы провела обучение по обработке рук

В Псковской областной клинической больнице прошло практическое занятие по одному из важных навыков в медицине — правильной обработке рук. Провела его Юлия Тареева, главная медицинская сестра ПОКБ и главный внештатный специалист по сестринской деятельности областного министерства здравоохранения, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной больнице.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Как рассказали в больнице, мероприятие прошло в формате теоретически-практического обучения, где участники не просто слушали, но и сразу отрабатывали навыки на практике.

Юлия Тареева разобрала три ключевых вида обработки рук, каждый из которых имеет своё строгое применение:

Гигиеническая обработка (с мылом) — базовый навык для ежедневной практики при видимом загрязнении рук.

Обработка антисептическим средством — основной метод дезинфекции между манипуляциями.

Хирургическая обработка рук — особый протокол перед операциями и инвазивными процедурами, требующий максимальной стерильности.

Занятие не ограничилось теорией. В рамках небольшого интерактива участники смогли закрепить материал, задали вопросы и разобрали типичные ошибки.