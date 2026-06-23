На Ступинской высоте в Великолукском округе захоронили останки 112 защитников Отечества. Об этом пишет депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов («Единая Россия») в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

«Друзья, земляки! Сегодня для меня был очень важный день. Я лично присутствовал на церемонии захоронения на мемориале "Ступинская высота" в Великолукском округе. Мы предали земле останки еще 112 советских воинов, найденных этой весной в ходе "Вахты памяти". Когда стоишь в одном строю с военными, поисковиками, представителями администрации и жителями, а мимо проносят останки бойцов, в горле стоит ком. Эти ребята пали в борьбе с фашизмом, и больше 80 лет они лежали в земле неизвестными. Сегодня они наконец обрели свой последний покой», - пишет депутат.

Особенно Андрей Козлов отметил поисковиков. В этом году на территории округа работали отряды из Тюмени, Пензы, Перми, Первоуральска, Верхней Салды, Каменки, Санкт-Петербурга, а также псковские – из Великолукского округа, Куньи, Невеля и Усвят.

«Ребята, спасибо вам за этот каторжный труд, за то, что вы буквально по крохам собираете нашу историю. Благодаря вам из 112 поднятых бойцов мы теперь знаем имена семерых героев. Но для нас все 112 – живые, мы будем помнить каждого», - поблагодарил Андрей Козлов.

По словам депутата, стоя у мемориала, он еще раз осознал, как хрупок мир и как дорого досталась победа в Великой Отечественной войне.

«Этот долг перед павшими мы не имеем права забывать. Вечная память героям! Низкий поклон поисковикам и всем, кто хранит правду о войне», - заключил Андрей Козлов.

Ступинская высота (крупный опорный пункт немецких войск) вместе с Мартьяновским (Пореченским) узлом сопротивления в годы Великой Отечественной войны составляли сильно укрепленную систему немецкой обороны, прикрывавшую железную и шоссейную дороги, идущие на Невель, Великие Луки и Велиж. В его системе обороны было 3 километра траншей и ходов сообщения полного профиля, связывающих Ступинскую высоту с ближайшими высотами, десятки дзотов со многими рядами проволочных заграждений и минных полей. Это был бастион, контролирующий на многие километры всю прилегающую местность.

На участке, занимаемом войсками Калининского фронта, эта высота считалась ключевой. Захватить ее означало оставить немецкий гарнизон без подвоза живой силы, техники, боеприпасов и продовольствия.

Наши войска не раз пытались взять прямой атакой или обходным маневром Ступинскую высоту, но безуспешно. В ноябре 1942 года здесь началось кровопролитное сражение, которое продолжалось больше месяца. В боях погибли более 2 тысяч воинов.

Мемориальная плита на этом месте была установлена к 30-летию Победы. 7 мая 2001 года состоялось торжественное открытие воинского мемориала «Ступинская высота», на постамент поднят танк Т-34, произведено захоронение останков воинов, погибших с 1942 по 1944 годы на территории Великолукского и Новосокольнического районов.