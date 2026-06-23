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Оглушенную сову спасли активисты островского отделения «Справедливой России»

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Оглушенную сову выходили активисты Островского местного отделения партии «Справедливая Россия», сообщается на странице депутата Законодательного Собрания Псковской области, председателя Совета регионального отделения партии Натальи Тудаковой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Тудакова / «ВКонтакте»

«Активисты Островского местного отделения приехали почтить память павших героев в рамках акции "Свеча памяти" и по пути заметили на дороге сову. Не смогли пройти мимо. Птица, видимо, была оглушена о лобовое стекло проезжающей машины», - предположила Наталья Тудакова.

Она добавила, что ребята подобрали её, и сова переночевала в квартире одного из членов партии. На следующий день активисты доставили её по договорённости в подворье «Птичий дворик» в псковскую деревню Ваулино.

«Надеемся, что травмы несерьёзные и сова быстро пойдёт на поправку. О её состоянии сообщим дополнительно, обязательно навестим», - добавила Наталья Тудакова.
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Пресс-портреты

Тудакова Наталья Викторовна

Тудакова Наталья Викторовна

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"».

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