Оглушенную сову спасли активисты островского отделения «Справедливой России»

Оглушенную сову выходили активисты Островского местного отделения партии «Справедливая Россия», сообщается на странице депутата Законодательного Собрания Псковской области, председателя Совета регионального отделения партии Натальи Тудаковой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Тудакова / «ВКонтакте»

«Активисты Островского местного отделения приехали почтить память павших героев в рамках акции "Свеча памяти" и по пути заметили на дороге сову. Не смогли пройти мимо. Птица, видимо, была оглушена о лобовое стекло проезжающей машины», - предположила Наталья Тудакова.

Она добавила, что ребята подобрали её, и сова переночевала в квартире одного из членов партии. На следующий день активисты доставили её по договорённости в подворье «Птичий дворик» в псковскую деревню Ваулино.