Оглушенную сову спасли активисты островского отделения «Справедливой России»

Оглушенную сову выходили активисты Островского местного отделения партии «Справедливая Россия», сообщается на странице депутата Законодательного Собрания Псковской области, председателя Совета регионального отделения партии Натальи Тудаковой в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Наталья Тудакова / «ВКонтакте»
Она добавила, что ребята подобрали её, и сова переночевала в квартире одного из членов партии. На следующий день активисты доставили её по договорённости в подворье «Птичий дворик» в псковскую деревню Ваулино.
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