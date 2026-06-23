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Региональный праздник «Псковский выпускной – 2026» пройдёт 1 июля

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Региональный праздник для выпускников «Псковский выпускной – 2026» пройдёт на площадке Зелёного театра 1 июля. Решение о проведение праздника принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с министром образования Псковской области Александром Сорокиным в ходе рабочей встречи. Об этом сообщил губернатор в своём канале Мах. 

В программе праздника будут официальная часть с вручением благодарственных писем правительства области выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, а также музыкальные выступления.

«В этом году школы региона заканчивают 2 607 ребят. Уверен, что для наших выпускников этот день станет ярким и запоминающимся событием», - подчеркнул Михаил Ведерников. 

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