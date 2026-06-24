Академик Бокерия опроверг полезность диет

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» академик РАН Лео Бокерия опроверг полезность диет, правило в еде должно быть одно – сбалансированность и умеренность.

«Да, необходимо правильно питаться. Однако не стоит при этом сидеть на каких-то жестких диетах, которые изнуряют тело и дух, часто серьезно травмируют человека», - сказал он.

«Согласитесь, если хотя бы одна из существующих диет была бы по-настоящему полезной, разве их было бы такое множество?» - заметил врач.

По его словам, если в праздники или выходные вы позволили себе лишнее - достаточно следующие пару дней сделать разгрузочными, пишет РИА Новости.

«Главное, ни в чем не переусердствовать. Правило в еде должно быть одно – сбалансированность и умеренность. Все, как известно, есть яд, и все есть лекарство. Нет однозначно вредных продуктов и однозначно полезных. Значение имеет лишь мера», - подчеркнул Бокерия.