«Не только каникулы»: опочецкие подростки нашли работу на лето

В рамках госпрограммы Псковской области «Содействие занятости населения» подростки в возрасте от 14 до 18 лет трудятся в Опочецком округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации муниципалитета.
Фотографии: администрация Опочецкого муниципального округа
«Лето — это не только каникулы, но и отличный шанс попробовать себя во взрослой жизни», - отметили в администрации.
На сегодняшний день в Центре культуры работают 19 подростков. В июле к работе в МУП «Коммунсервис» приступят 17 ребят, а в августе 10 школьников ждут в Центре образования.
«Но главное — не цифры, а навыки. Трудоустройство даёт подросткам гораздо больше, чем просто деньги: первые заработанные рубли учат ценить труд, опыт общения в коллективе помогает выстраивать рабочие отношения, совмещение работы и отдыха дисциплинирует лучше любого учебника, а умение планировать бюджет и копить на мечту — первый шаг к финансовой грамотности. Такое лето запоминается надолго: это не просто подработка, а первый шаг к самостоятельности», - добавили в администрации.