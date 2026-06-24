«Не только каникулы»: опочецкие подростки нашли работу на лето

В рамках госпрограммы Псковской области «Содействие занятости населения» подростки в возрасте от 14 до 18 лет трудятся в Опочецком округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации муниципалитета.

Фотографии: администрация Опочецкого муниципального округа

«Лето — это не только каникулы, но и отличный шанс попробовать себя во взрослой жизни», - отметили в администрации.

На сегодняшний день в Центре культуры работают 19 подростков. В июле к работе в МУП «Коммунсервис» приступят 17 ребят, а в августе 10 школьников ждут в Центре образования.