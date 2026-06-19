«18 лет нет, а права уже есть»: Псковский облсовпроф о трудоустройстве подростков

Летние каникулы — время, когда подростки впервые пробуют себя в профессии. Но не все работодатели знают (или хотят знать) правила игры. Главное: несовершеннолетний работник — не «взрослый за меньшие деньги». Закон даёт ему целый набор дополнительных гарантий. Подробнее о трудоустройстве несовершеннолетних Псковской Ленте Новостей рассказала главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

Фото: Псковский облсовпроф

- Ирина Владимировна, расскажите, по какому графику должны работать несовершеннолетние трудяги?

- До 16 лет в каникулы: не более 24 часов в неделю (от 4 до 5 часов в день). В учебный год — 12 часов в неделю, не более 2,5 часа в день. Для молодёжи от 16 до 18 лет в каникулы: 35 часов в неделю, 7 часов в день. В учебный год — 17,5 часа в неделю, 4 часа в день.

- Предоставляется ли им отпуск?

- Предоставляется ежегодный отпуск — 31 календарный день (вместо 28) в удобное для работника время — даже вне графика отпусков. Его нельзя переносить на следующий год, нельзя заменить деньгами — только отдых, а также нельзя отозвать из отпуска, даже с согласия работника.

- Какие существуют ограничения в трудовой деятельности?

- Категорически запрещена работа с вредными или опасными условиями труда, подземные работы, игорный бизнес, ночные клубы, производство и продажа алкоголя, табака, наркотиков, материалов эротического содержания. Запрещены также переноска тяжестей сверх установленных норм, сверхурочные работы, ночные смены (с 22:00 до 6:00), работа в выходные и праздничные дни. Под запретом и служебные командировки, а также работа по совместительству, вахтовым методом, в религиозных организациях, а также управление транспортом (кроме исключений).

- Если необходим медосмотр, а мы знаем, что он платный, то кто должен его оплачивать?

- Медосмотр — за счёт работодателя. Работодатель обязан организовать и оплатить ежегодный медицинский осмотр в рабочее время с сохранением места и среднего заработка. Без осмотра — нельзя.

- Есть ли дополнительные гарантии при приёме и увольнении?

- Испытательный срок запрещён (ст. 70 ТК РФ). Полная материальная ответственность запрещена (ст. 242 ТК РФ). Уволить несовершеннолетнего (кроме ликвидации) можно только с согласия инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ). При увольнении работника до 16 лет копия приказа направляется родителям и в орган опеки.

- Если работодатель каким-либо образом не соблюдает нормы закона, какими санкциями для него это обернется?

- Предусмотрены штрафы для работодателя (ст. 5.27 КоАП РФ). За непроведение медосмотра — до 50 тысяч рублей. За допуск к работе без медосмотра — до 130 тысяч рублей. За сверхурочные, ночные, праздничные смены — до 100 тысяч рублей. За работу во вредных условиях — до 100 тысяч рублей. При повторных нарушениях штрафы выше, а должностные лица могут быть дисквалифицированы до 3 лет.

- Какие советы можете дать работодателям, чтобы не попасть впросак?

- Есть небольшой чек-лист для работодателя. Установлена ли сокращённая продолжительность рабочего времени? Организован ли ежегодный медосмотр за ваш счёт? Не установлен ли испытательный срок? Увольнение согласовано с ГИТ и КДНиЗП? Обновлены ли локальные акты с учётом изменений ст. 265 ТК РФ (сентябрь 2025)? И главное: работодатели, вы оформили трудовые отношения с несовершеннолетним? Ознакомили сотрудника под подпись со всеми инструкциями? Заключили трудовой договор?

Несовершеннолетний — не способ сэкономить. Это человек с особым правовым статусом. Штрафы за ошибки — серьёзные. Работники и родители: знайте свои права. Закон на вашей стороне!

По материалам Псковского областного совета профсоюзов