К точкам сети Wi-Fi Pskov_region каждый день подключаются около 1200 человек

На сегодняшний день в Псковской области работают уже 237 бесплатных точек сети Wi-Fi Pskov_region. В среднем каждый день к ним подключаются около 1200 человек, сообщил начальник областного управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, мы прекрасно понимаем, с какими неудобствами сталкиваются жители нашего региона из-за вынужденных ограничений мобильного интернета. Когда привычные сервисы работают нестабильно, быть на связи становится гораздо сложнее. Чтобы у каждого жителя была возможность стабильно пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи с близкими, наше управление активно развивает проект единой бесплатной сети Wi-Fi Pskov_region», - напомнил Виталий Рахманов.

Если в 2025 году основной упор делали на крупные города (установили 79 точек в Пскове и 11 в Великих Луках), то в этом году приоритет управления — административные центры муниципальных образований.

С начала 2026 года новые бесплатные точки доступа уже появились по следующим адресам:

Себеж (2 точки): в районной библиотеке (ул. Пролетарская, д. 25) и в районном доме культуры (ул. 7 Ноября, д. 21А).

Опочка (3 точки): в краеведческом музее (ул. Ленина, д. 64), в районной библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Коммунальная, д. 12) и на автостанции.

Кунья (1 точка): в центральной районной библиотеке (ул. Дзержинского, д. 28).

Псковский муниципальный округ (3 точки): в Нееловском ДК (д. Неелово-2), в Карамышевском ДК (с. Карамышево, ул. Советская, д. 3) и в Быстрецовском ДК (д. Быстрецово).

«Мы продолжаем расширять покрытие, чтобы бесплатный и стабильный интернет был доступен в ключевых точках каждого района», - добавил Виталий Рахманов.

Найти ближайшую точку доступа можно на интерактивной карте.