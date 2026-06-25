День работника статистики в России, лимонада, моряка и глобальный день The Beatles отмечают сегодня, 25 июня.

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День работника статистики в России — ежегодный профессиональный праздник специалистов, чья деятельность связана со сбором, обработкой, анализом и систематизацией данных о процессах в обществе.

Дата выбрана не случайно: 25 июня 1811 года император Александр I подписал манифест об учреждении Министерства полиции, в структуре которого появилось Статистическое отделение. Его возглавил академик Карл Фёдорович Герман, заложивший основы системного сбора данных в России.

Профессиональный праздник был официально установлен в 2014 году приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Впервые его отметили в 2015 году.

Неофициальный праздник, День лимонада, впервые отметили в начале 2000-х годов как инициативу для популяризации натуральных напитков и здоровых привычек. Его цель — обратить внимание на качество потребляемых продуктов, просветить людей о традициях и разнообразии лимонада.

Первый в истории лимонад был подан в Париже 20 августа 1630 года. Это был элитарный напиток для аристократов, который состоял из лимонного сока и минеральной воды с пузырьками. Значительный рост популярности лимонада произошёл в 1767 году, когда английский учёный Джозеф Пристли изобрёл сатуратор — устройство, которое позволило насыщать воду пузырьками углекислого газа. Это сделало лимонад доступнее и заложило основы его промышленного производства.

Международный День моряка, или по-другому — День мореплавателя, посвящён морякам гражданского и торгового флота. То есть всем, кто работает на невоенных судах: торговых, исследовательских, круизных лайнерах, танкерах, контейнеровозах. Также поздравляют сотрудников морских компаний, специалистов по морской логистике, навигации, транспортному праву и других представителей морского сообщества.

Праздник учредили в 2010 году государства — члены Международной морской организации (ИМО), в честь того, что страны провели дипломатическую конференцию в Маниле и приняли резолюцию № 19. В этот день закрепили дату праздника из-за важных поправок, внесённых в Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков (ПДНВ).

Глобальный день The Beatles отмечается 25 июня в память о выступлении группы в программе «Би-би-си» Our World 25 июня 1967 года. Это была первая международная спутниковая телетрансляция, а «Битлз» представили в эфире песню «All You Need Is Love».

Инициативу создания праздника в 2009 году запустила поклонница группы. Преданные фанаты слушают песни, смотрят фильмы с участием группы, проводят сходки. Встречаются и более оригинальные затеи: гастрономические эксперименты (в меню появляются блюда с названиями, отсылающими к песням группы, например «Yesterday Pie») или тематические фотосессии в стиле 1960-х.

Иногда этот день путают с другим — Всемирным днём The Beatles, который официально учредила ЮНЕСКО и отмечают 16 января. Но 25 июня отмечается именно инициатива фанатов.