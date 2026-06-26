Более 21 млн рублей привлекли ТОСы Пскова на проекты за год 

82 ТОСа действует в Пскове по итогам 2025 года, сообщил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко во время отчёта о своей деятельности на сессии Думы 26 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2025 году в Псковской городской Думе приняты решения об утверждении границ 43-х территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление. Принятие данных решений позволило создать на территории города в отчетном периоде 18 ТОС, всего в городе с помощью депутатов 7-го созыва на конец 2025 года создано 82 ТОСа», - сказал Александр Гончаренко.

34 ТОСа в 2025 году стали победителями городского конкурса проектов на территории города Пскова и получили 20 миллионов рублей бюджетной поддержки на реализацию идей для благоустройства и ремонта.

Три ТОСа прошли отбор в областном конкурсе и получили 1.3 миллиона рублей.