Более 21 млн рублей привлекли ТОСы Пскова на проекты за год 

82 ТОСа действует в Пскове по итогам 2025 года, сообщил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко во время отчёта о своей деятельности на сессии Думы 26 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
34 ТОСа в 2025 году стали победителями городского конкурса проектов на территории города Пскова и получили 20 миллионов рублей бюджетной поддержки на реализацию идей для благоустройства и ремонта.
Три ТОСа прошли отбор в областном конкурсе и получили 1.3 миллиона рублей.
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