Метастазы в костях псковички вовремя обнаружили при помощи остеосцинтиграфии

Остеосцинтиграфия помогла обнаружить вторичные поражения костной ткани у псковички, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
Фото здесь и далее: министерство здравоохранения Псковской области
На прием к онкологу Псковского областного клинического онкологического диспансера обратилась пациентка, которая находится под диспансерным наблюдением в связи с метахронным первичным множественным злокачественным новообразованием. В данном случае речь идет о плоскоклеточной карциноме, которая была диагностирована на слизистой оболочке корня языка и левой миндалине.
На фоне основного заболевания женщина начала жаловаться на периодические боли в левом бедре, а также на общие боли в костях. Онколог принял решение провести радионуклидную диагностику, а именно остеосцинтиграфии костей скелета. Это обследование назначили для того, чтобы выяснить, не связаны ли болевые ощущения пациентки с возможными метастазами в костной ткани.
С учетом полученных результатов, пациентке назначили специализированное лечение, которое помогло улучшить её состояние и качество жизни.
Псковский областной клинический онкологический диспансер оборудован в рамках реализации федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».