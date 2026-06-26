Метастазы в костях псковички вовремя обнаружили при помощи остеосцинтиграфии

Остеосцинтиграфия помогла обнаружить вторичные поражения костной ткани у псковички, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство здравоохранения Псковской области

На прием к онкологу Псковского областного клинического онкологического диспансера обратилась пациентка, которая находится под диспансерным наблюдением в связи с метахронным первичным множественным злокачественным новообразованием. В данном случае речь идет о плоскоклеточной карциноме, которая была диагностирована на слизистой оболочке корня языка и левой миндалине.

На фоне основного заболевания женщина начала жаловаться на периодические боли в левом бедре, а также на общие боли в костях. Онколог принял решение провести радионуклидную диагностику, а именно остеосцинтиграфии костей скелета. Это обследование назначили для того, чтобы выяснить, не связаны ли болевые ощущения пациентки с возможными метастазами в костной ткани.

«Пациентка быстро прошла все необходимые процедуры, и на остеосцинтиграммах были выявлены признаки активной гиперфиксации радиофармпрепарата, что указывает на возможные патологические изменения в костях. Для более детального изучения структурных изменений, которые были зафиксированы на остеосцинтиграммах, было проведено исследование с использованием ОФЭКТ-КТ. В результате исследования были обнаружены структурные неоднородные литические изменения, которые сопровождались активным накоплением радиофармпрепарата по периферии. Эти изменения могут указывать на вторичное поражение костной ткани, что является характерным признаком при наличии первичных множественных злокачественных новообразований», - отметили в минздраве.

С учетом полученных результатов, пациентке назначили специализированное лечение, которое помогло улучшить её состояние и качество жизни.

«Благодаря современным технологиям, доступным в Псковском онкодиспансере, в частности, комбинированной системе ОФЭКТ-КТ, удалось точно локализовать вторичные поражения, что в свою очередь позволило начать целенаправленное лечение. Это существенно повышает шансы на успешное лечение пациентки и улучшение ее состояния», - добавили в минздраве.

Псковский областной клинический онкологический диспансер оборудован в рамках реализации федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».