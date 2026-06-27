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Игорь Иванов: В единстве поколений — наша сила!

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Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил молодёжь с праздником.

«Уважаемые молодые коллеги! Дорогие друзья! От имени Псковского областного совета профсоюзов поздравляю вас с праздником — Днем молодежи! Молодость — это время грандиозных планов, смелых решений, неистощимой энергии и поиска своего профессионального пути», - сказал Игорь Иванов.

По его словам, именно молодые специалисты — наше будущее, надежный трудовой резерв страны и главный двигатель развития наших предприятий и отраслей. Их свежие идеи, инициативность и стремление к инновациям сегодня формируют завтрашний день экономики.

«Профсоюзы — это ваша команда. Профсоюзы необходимы, чтобы ваш труд оценивался по достоинству, чтобы на рабочем месте было безопасно и комфортно, а ваши права соблюдались на 100%», - отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов.

Как рассказал Игорь Иванов, профсоюзы поддерживают энергию молодых специалистов и хотят, чтобы они активно работали в рядах профсоюзов, ведь именно им предстоит строить будущее справедливого труда.

«Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, уверенно идти по карьерной лестнице, любить свое дело и быть активными участниками профсоюзного движения. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и мирного неба над головой! В единстве и солидарности поколений — наша сила!» - заключил Игорь Иванов.
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