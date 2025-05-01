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Пострадавшая от своих хозяев собака в Пскове отправилась в новый дом

Собака по кличке Мия, которую повесили и изрезали её же хозяева, отправилась в новый дом вчера, 3 мая. Пока что это временный дом, так как и питомцу и хозяевам нужно привыкнуть друг к другу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в приюте для собак «Шанс».

Фото: приют «Шанс»/ сообщество ВКонтакте

«Очень была рада наша девочка вырваться из клиники, хоть и провожали её реально со слезами. Мия - настоящая героиня нашего города! На улице её узнают, гладят, говорят тёплые слова! Это так трогательно!» - рассказали в приюте.

Собаку в новый дом отправили с небольшим приданым: купили корм, рулетку и игрушки.

Напомним, что 28 апреля мужчина и женщина за «Электроном» повесили собаку и резали ее ножом. Ужасный вой истязаемого животного услышала несколько девушек, которым удалось прогнать живодёров.

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По факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.