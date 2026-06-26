Игорь Дитрих о форуме регионов Беларуси и России: Работа проведена мощная, и цифры говорят сами за себя

В Минске завершился XIII Форум регионов Беларуси и России, главной темой которого стало экономическое взаимодействие как основа устойчивого развития двух стран. Масштабное событие объединило более 1600 представителей российских и белорусских регионов. В состав делегации Псковской области вошёл вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: Парламентская газета, пресс-служба Совета Федерации, Фонд инвестиционного развития Псковской области

Ключевым событием второго дня стало пленарное заседание с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Спикер верхней палаты российского парламента подчеркнула, что в условиях внешнего давления Союзное государство стало надёжной опорой для обеих стран.

«Российскому и белорусскому народам самой судьбой предначертано быть вместе, доверять друг другу, работать и побеждать плечом к плечу. Пока отдельные государства придумывают себе мнимых врагов и меняют союзников "как перчатки", отношения России и Беларуси демонстрируют исключительно стабильный и доверительный характер», – отметила Валентина Матвиенко.

Форум подтвердил свой деловой статус. Стоимость подписанных контрактов и соглашений составила почти 50 млрд рублей, что в два раза больше показателей прошлого года. Всего стороны подготовили к подписанию более 300 документов.

Параллельно с деловой программой работала выставка достижений. Псковская область вошла в число семи российских регионов, представивших отдельный стенд. Организаторами экспозиции выступили региональные министерства экономического развития и сельского хозяйства, Фонд инвестиционного развития, центр «Мой бизнес» и Центр поддержки экспорта.

На стенде 14 псковских предприятий представили продукцию пищевой и лёгкой промышленности, а также туристический потенциал. Экспозицию посетили Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова. Высокие гости ознакомились с ассортиментом и продегустировали местные продукты, в частности, себежский пряник с сыром брюност, созданный совместно с сыроварней из Пушкинских Гор.

Подводя итоги форума, Игорь Дитрих отметил впечатляющее развитие взаимоотношений в рамках Союзного государства и высоко оценил работу псковской делегации.

«Работа проведена мощная, и цифры говорят сами за себя. Однако все делегаты сошлись во мнении, что всё ещё остаются барьеры, которые совместными усилиями нужно преодолевать, чтобы стать по-настоящему единым целым. К этому и будем стремиться», – резюмировал вице-спикер.