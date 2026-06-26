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Почти 13 млн рублей выделят на оплату труда работников бюджетной сферы Пушкиногорского округа

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Дополнительные средства в размере 12,8 млн. рублей выделят на оплату труда работников муниципальных учреждений образования и культуры в Пушкиногорском муниципальном округе, сообщила глава округа Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / МАХ

В актовом зале администрации района в Пушкиногорском округе состоялась сессия депутатов.

«Это уже 11-ое заседание депутатского корпуса муниципалитета в составе Собрания депутатов округа, на котором единогласно утверждены все рассматриваемые вопросы, озвученные сотрудниками администрации: начальником финансового управления Екатериной Ивановой, управляющей делами Оксаной Егоровой и юристом Марией Евдокимовой», - рассказала Оксана Филиппова.

 

Важнейший из вопросов - это принятые изменения в бюджет муниципального образования. В связи с пополнением доходной части и по согласованию с Министерством финансов Псковской области депутаты поддержали выделение дополнительных средств в размере 12,8 млн. рублей на оплату труда работников бюджетной сферы - муниципальных учреждений образования и культуры. На обустройство детских игровых площадок для детского сада «Сказка» выделено 1,5 млн. рублей. Утверждены и другие вопросы изменения в бюджет.

«Депутаты утвердили ряд положений, а также рассмотрели вопрос установления дополнительных оснований признания безнадежной к взысканию задолженности в части сумм местных налогов. На сессии присутствовал депутат Законодательного Собрания Псковской области по нашему округу Армен Мнацаканян, который выразил благодарность депутатам округа за конструктивную работу и взаимодействие», - заключила глава округа.

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