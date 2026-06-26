 
Общество

В России предложили замедлять онлайн-игры

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила распространить практику замедления интернет-сервисов на онлайн-игры. Соответствующую инициативу парламентарий озвучила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Останиной, Роскомнадзор и Минцифры, уже имеющие опыт регулирования доступа к Telegram и другим платформам, должны применить свои наработки для ограничения времени нахождения детей в виртуальном пространстве.

«Если РКН и Минцифры справляются с тем, чтобы замедлять Telegram, то почему тогда не отрегулировать и время ребенка внутри игр? — заявила депутат. — Направить все свои знания и профессиональный опыт на защиту наших детей от этого виртуального пространства, от социальных сетей».

Останина также раскритиковала профильные ведомства за недостаточную работу в сфере защиты несовершеннолетних, отметив, что «ни Минцифры, ни РКН не справляются сегодня с теми задачами, которые ставит общество», пишет «Фонтанка.ру».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Петербурге, заявил, что онлайн-игры и внутренние чаты в них стали эффективным инструментом для вовлечения подростков в диверсионную и террористическую деятельность.

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