Владимир Путин поздравил российских выпускников

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы, пожелав им найти свое призвание.

Видео: сайт Кремля

«Дорогие друзья, дорогие выпускники, сердечно поздравляю всех вас, ваших родных, наставников с окончанием школы, с замечательным праздником. Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты. Со школой связана большая часть вашей жизни: важные для вас события, эмоции, переживания, для многих она стала по-настоящему вторым домом. И прощание с ней – особый, трогательный момент, воспоминание о котором вы тоже пронесете сквозь годы», — сказал Путин в видеообращении.

Он выразил благодарность учителям, которые, по словам президента, открывали для школьников «безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны, способности» и делали все, чтобы ученики выросли хорошими.

«Это очень непростая и очень важная миссия», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, перед выпускниками сейчас открыто широкое пространство возможностей, и как они этим распорядятся зависит, в первую очередь, от них, пишет РИА Новости.

«Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте», — обратился президент к выпускникам, пожелав им счастья и больших успехов.