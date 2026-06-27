Академик назвал привычки здорового человека

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», Академик РАН Лео Бокерия рассказал, что значит вести здоровый образ жизни.

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«Если кратко, надо вставать и ложиться в одно и то же время. По крайней мере, стремиться к этому. Уже много лет, я, например, просыпаюсь каждый день в 6.22 утра. Привычка. Но это в будни. В выходные же встаю в девять, в начале десятого. Поспать, когда можно, люблю», - сказал он.

Причем, спать, по его словам, надо не менее восьми часов.

«Есть, правда, такие, кому достаточно и четырех часов сна, но они, скорее, исключение. Сон - чрезвычайно важный ингредиент здорового образа жизни, помогающий организму восстановиться», - подчеркнул собеседник агентства.

«Во время здорового сна наш мозг работает, словно стиральная машина, очищая его от негатива. От качества сна зависит, в конце концов, наша производительность труда. Невыспавшегося человек легко сравню с живым трупом», - заметил Бокерия.

Также, добавил он, нужно разумно использовать соль и сахар, есть больше овощей и фруктов, ни в коем случае не злоупотреблять алкоголем, пишет РИА Новости.