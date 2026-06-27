Как избежать столкновения с животными на дороге, рассказали псковские полицейские

Как избежать столкновения с животными а проезжей части рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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«Госавтоинспекция Псковской области предостерегает автомобилистов: на проезжую часть может внезапно выйти домашний скот или могут появиться дикие животные. Подобные неожиданные встречи нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями. Такого рода дорожные происшествия, связанных с наездами на диких животных, отмечались и на территории нашего региона. Чаще всего они происходят на загородных трассах, которые проходят через лесной массив. Нередко столкновения с теми же лосями происходят в местах их обитания — в лесистой местности и на пути к водопою», - отметили в УМВД.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при движении в зоне действия знака «Дикие животные», которые устанавливаются в местах, где наиболее вероятно появление лосей, косуль, кабанов. Только снижение скорости, особенно в темное время суток, позволит избежать наезда или уменьшить тяжесть последствия такого ДТП.

Чтобы избежать наезда на животное или минимизировать последствия такого происшествия необходимо соблюдать следующие простые правила:

дикие животные наиболее активны на рассвете и закате. Они часто движутся в сумерках и в темноте, поэтому нужно быть особенно внимательным и не превышать безопасную скорость;

если дорогу пересекает животное, нужно обязательно снизить скорость и убедиться, что путь свободен. Как домашние, так и дикие животные часто мигрируют небольшими группами;

нельзя использовать звуковой сигнал, если животное находится на обочине. Нужно проехать мимо, снизить скорость и быть готовым к тому, что этот оно может повести себя неадекватным образом или даже агрессивно;

если скорость транспортного средства слишком высокая, то у водителя не будет времени, чтобы должным образом отреагировать на появившихся на дороге животных.

В УМВД отметили, что лось является одним из самых опасных животных для водителя из-за его частых появлений на дорогах, а также огромных габаритов — взрослая особь достигает весом, как правило, до полутонны и передвигается на длинных и сильных ногах. При столкновении такая тяжелая туша падает прямо на машину, разбивая лобовое стекло и сминая крышу. Кроме того, лось - животное стадное.

«Поэтому, если вы увидели одного сохатого, то с высокой степенью вероятности где-то поблизости может появиться и другой представитель этих парнокопытных. И еще. Если столкновения все же избежать на удалось, и лесной великан остался лежать на дороге, необходимо тут же сообщить о произошедшем в Госавтоинспекцию. Дальше дорожные полицейские уже вызовут работников охотинспекции. Однако, как показывает практика, некоторые водители пытаются скрыться с места аварии и загружают погибшее животное к себе в машину, чтобы избежать штрафа. Этого делать нельзя, поскольку подобные противоправные действия могут быть квалифицированы как браконьерство. К сожалению, кроме гибели животных и механических повреждений транспортных средств в подобных авариях нередко получают серьезные травмы сами автовладельцы и их пассажиры. Уважаемые водители, с учетом всех этих обстоятельств будьте максимально бдительными», - заключили в УМВД.