Алексей Малов* не смог оспорить штраф за нарушение порядка деятельности иноагента

Защитник бывшего депутата Гдовского районного Собрания, блогера Алексея Малова* не смог обжаловать постановление о привлечении иноагента к административной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Жалоба защитника поступала на постановление судьи Печорского районного суда. Этим постановлением Алексей Малов* признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

«Решением Псковского областного суда от 29 июня постановление Печорского районного суда оставлено без изменения, жалоба защитника - без удовлетворения», - сказали в суде.

Ранее по итогам рассмотрения дела блогер признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

⃰ в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.