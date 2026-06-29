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Алексей Малов* не смог оспорить штраф за нарушение порядка деятельности иноагента

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Защитник бывшего депутата Гдовского районного Собрания, блогера Алексея Малова* не смог обжаловать постановление о привлечении иноагента к административной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Жалоба защитника поступала на постановление судьи Печорского районного суда. Этим постановлением Алексей Малов* признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

«Решением Псковского областного суда от 29 июня постановление Печорского районного суда оставлено без изменения, жалоба защитника - без удовлетворения», - сказали в суде.

Ранее по итогам рассмотрения дела блогер признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

⃰ в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.

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