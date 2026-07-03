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В Новосокольническом округе прошла акция к 83‑й годовщине освобождения Птахинской высоты

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В Новосокольническом муниципальном округе состоялась памятная акция, посвящённая 83‑й годовщине со дня взятия Птахинской высоты — одного из самых кровопролитных сражений на территории района в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие молодёжь, представители администрации округа и волонтёры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации округа.

Фото здесь и далее: Администрация Новосокольнического муниципального округа / «ВКонтакте»

Птахинская высота имеет особое историческое значение: в боях за неё погибли 3104 советских воина.

Значение этих сражений трудно переоценить — пытаясь отбить высоту, противник задействовал значительные резервы и технику, из‑за чего не смог перебросить часть сил на Курскую битву, к которой в тот момент готовился. О боях на высоте сообщали сводки Информбюро, статьи публиковались в центральной, фронтовой и армейской печати.

В рамках сегодняшней акции группа молодёжи вместе с заместителем главы администрации округа Юлией Новиковой и начальником теротдела «Пригородный» Ларисой Пуховой почтили память павших. Ведущая мероприятия Марина Можайкина рассказала о событиях тех дней, а волонтёр Варвара Рябинина эмоционально прочла стихотворение «Атака продолжается» местной поэтессы Таисии Денисовой.

 

Волонтёры муниципального ресурсного центра добровольчества округа ознакомились с информационными стендами, установленными на высоте в 2024 году в рамках гранта «Росмолодёжь. Гранты». Для многих ребят это стало первой возможностью узнать о важной странице военной истории края.

Активисты также подготовили информационные буклеты о битве на Птахинской высоте и передали их в районную библиотеку — материалы будут использовать в патриотических мероприятиях. Завершилась церемония возложением цветов к подножию мемориала.

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