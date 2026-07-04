Народный фронт в Псковской области объявил сбор средств на контейнеры для бойцов

Народный фронт в Псковской области объявил сбор средств на контейнеры для оборудования новых мест дислокации бойцов, сообщили в группе «Народный Фронт | Псковская область» социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: сообщество «Народный Фронт | Псковская область» социальной сети «ВКонтакте»

Недавно Народный фронт отправил военнослужащим три морских контейнера. Это не первая помощь — организация регулярно передает их бойцам по запросам подразделений. В полевых условиях военнослужащие используют контейнеры для размещения личного состава, хранения имущества, оборудования и гуманитарных грузов. Бойцы самостоятельно выполняют внутреннюю отделку и утепление, чтобы сделать конструкции пригодными для работы и жизни.

Сегодня потребность в таких контейнерах остается высокой. Подразделения активно передвигаются, поэтому у них регулярно возникает необходимость оборудовать новые места дислокации. Контейнеры позволяют военным быстро организовать необходимое пространство и создать условия для выполнения задач.

Народный фронт открыл сбор на сайте pobeda.onf.ru/requiremen. Все собранные средства организация направит на приобретение необходимого для военнослужащих.