 
Общество

Народный фронт в Псковской области объявил сбор средств на контейнеры для бойцов

0

Народный фронт в Псковской области объявил сбор средств на контейнеры для оборудования новых мест дислокации бойцов, сообщили в группе «Народный Фронт | Псковская область» социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: сообщество «Народный Фронт | Псковская область» социальной сети «ВКонтакте»

Недавно Народный фронт отправил военнослужащим три морских контейнера. Это не первая помощь — организация регулярно передает их бойцам по запросам подразделений. В полевых условиях военнослужащие используют контейнеры для размещения личного состава, хранения имущества, оборудования и гуманитарных грузов. Бойцы самостоятельно выполняют внутреннюю отделку и утепление, чтобы сделать конструкции пригодными для работы и жизни.

Сегодня потребность в таких контейнерах остается высокой. Подразделения активно передвигаются, поэтому у них регулярно возникает необходимость оборудовать новые места дислокации. Контейнеры позволяют военным быстро организовать необходимое пространство и создать условия для выполнения задач.

Народный фронт открыл сбор на сайте pobeda.onf.ru/requiremen. Все собранные средства организация направит на приобретение необходимого для военнослужащих.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026