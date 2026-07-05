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Как приготовить более полезную окрошку, рассказали псковские медики

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Лето — время окрошки, и Минздрав Псковской области поделился советами, как сделать этот традиционный суп не просто вкусным, а по-настоящему полезным. В официальном канале министерства в мессенджере МАХ рассказали, какие ингредиенты выбрать и на что обратить внимание при приготовлении.

Изображение: Министерство здравоохранения Псковской области / МАХ

В составе классической окрошки — овощи, яйца и холодная основа, и каждый из этих элементов несёт пользу. Огурцы, редис и зелень — источники клетчатки, витаминов группы В, витамина С и каротиноидов. Белок яйца содержит полный набор аминокислот, важных для здоровья мышц, костей и иммунитета. А холодная основа помогает восстановить водно‑солевой баланс в жару и поддерживать терморегуляцию.

Чтобы блюдо принесло максимум пользы, специалисты рекомендуют:

  • заменить колбасу на отварное мясо — курицу, индейку или говядину;
  • уменьшить количество картофеля и увеличить долю свежих овощей и зелени;
  • правильно подобрать заправку: подойдут маложирный кефир, айран, тан, квас или минеральная вода;
  • вместо майонеза использовать натуральный йогурт или маложирную сметану.

С точки зрения диетологии, кефир — наиболее полезный вариант основы: в нём содержатся микроорганизмы, нормализующие работу ЖКТ, а также кальций, белок и витамин D.

Окрошка на квасе тоже может быть полезной, но важно обращать внимание на содержание сахара в напитке.

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