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Электрогазосварщик из «Псковских тепловых сетей» представлен к медали

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Вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» электрогазосварщика «Псковских тепловых сетей» Бориса Усанова обсудили в ходе заседания комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы, которое прошло под председательством Марины Борисенковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме. 

Фото: Псковская городская Дума

В ходатайстве, с которым руководство предприятия обратилось к муниципальным властям, указывается на высокие достижения Бориса Усанова в производственной деятельности, позволившей существенно улучшить условия жизни псковичей, а также на его заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для нужд предприятия.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести данный вопрос в повестку дня очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять». 

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