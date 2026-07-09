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Парк Строителей в Пскове получит официальное название

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Парк Строителей в Пскове получит официальное название, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской Думе, представляя итоги заседания комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму, которое прошло под председательством Марины Борисенковой.

Фото: Псковская Дума

На заседании рассматривался вопрос о присвоении городскому парку, расположенному в районе улиц Герцена, Верхнебереговой и реки Псковы, официального наименования «Парк Строителей». В обосновании указано, что в бытовом общении и на городских картах в интернете этот объект так и именуется, но юридически данное название не закреплено.

 

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести данный вопрос в повестку дня очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».

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