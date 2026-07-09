«Мне только спросить»: как телемедицина помогает попасть к узкому специалисту без талонов и очередей в Псковской области

Огромные очереди, отсутствие талонов, а вопросы здоровья не терпят отлагательств – через это проходил, пожалуй, каждый. И даже привычные споры недовольных пенсионерок у кабинета кажутся не такими уж и страшными. Каждый хочет быть здоровым и получить необходимую помощь, но мест в расписании врача хватает не всем.

Раньше обстоятельства вынуждали просто развернуться и уйти. Теперь на помощь приходит телемедицинская консультация «врач-врач» – современная возможность получить экспертное мнение областного специалиста, не выезжая за пределы своего района.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Как это работает?

Лечащий врач из поликлиники по месту жительства организует онлайн-консультацию с профильным специалистом Псковской областной клинической больницы. Для этого он передает эксперту историю болезни, результаты анализов, данные инструментальной диагностики и описание текущего состояния пациента. Областной специалист изучает все материалы, проводит онлайн-консультацию с врачом и дает конкретные рекомендации по дальнейшей тактике лечения.

Процедура максимально проста. Нужно обратиться к своему участковому терапевту или врачу общей практики, описать проблему и попросить организовать телемедицинскую консультацию со специалистом областной больницы. Дальнейшие шаги берет на себя врач: он заполнит направление, соберет пакет документов результаты обследований, а затем передаст их по защищенному каналу связи. Пациенту остается только дождаться ответа – лечащий врач сам сообщит о полученных рекомендациях и назначенном лечении.

При этом все взаимодействие происходит строго между врачами в защищенной медицинской системе. Не нужно самостоятельно искать контакты, записываться или куда-то передавать документы.

Почему услуга востребована?

Телемедицина в Псковской области используются уже давно. Функционал региональной медицинской системы «Квазар» позволяет проводить консультации по защищенным каналам связи, а с федеральными медицинскими центрами область сотрудничает в подобном формате и того дольше, особенно между стационарами.

В последнее время, в условиях кадрового дефицита, спрос на услугу резко вырос. Консультации с узкими специалистами позволяют грамотно сортировать пациентов и выставлять приоритеты – кому необходима очная консультация в первую очередь, а кому показана плановая госпитализация. Это происходит на основе медицинских данных, без жалоб и попыток пациента пробиться к врачу через инстанции. Такой подход помогает более справедливо оказывать помощь, ставя людей с тяжелым случаем в приоритет.

В Псковской областной клинической больнице подчеркивают, что такая услуга очень востребована. Телемедицина позволяет сократить сроки ожидания помощи и решить многие вопросы, не уезжая в областной центр и даже не выходя из дома. Это особенно актуально в ситуациях «мне только спросить», когда нужно уточнить нюансы диагноза или скорректировать терапию.

Статистика больницы показывает: менее 50% востребованных медицинских услуг требуют обязательного очного присутствия пациента. Во многих случаях, например, при решении вопроса о необходимости госпитализации или коррекции лечения, достаточно консультации. После знакомства с медицинской документацией областной специалист может точно определить, нуждается ли пациент в личном приеме или госпитализации.

Кроме того, телемедицина помогает бороться с «пациентским экстремизмом» – ситуациями, когда люди записываются к узким специалистам без явной необходимости, занимая место тех, кто действительно нуждается в помощи. Такой формат экономит время врачей и упорядочивает потоки: сортировка пациентов уменьшает очереди и сокращает сроки ожидания медицинской помощи.

Наибольшую значимость такая услуга представляет для жителей отдаленных районов с плохой транспортной доступностью. Возможность получить квалифицированный ответ без долгой борьбы за «номерок» и долгого ожидания помогает снизить тревогу у самого пациента.

Кто может воспользоваться услугой «врач-врач»?

Услуга доступна любому жителю Псковской области вплоть до небольших населенных пунктов, где помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт. Если пациенту нужна консультация терапевта или узкого специалиста, фельдшер может загрузить необходимые документы в систему и получить ответ дистанционно. Механизм един для всех.

Какие документы понадобятся?

Для проведения телемедицинской консультации потребуется следующий пакет документов:

Данные для идентификации: паспорт, полис ОМС, СНИЛС;

Добровольное согласие на проведение телемедицинской консультации;

Данные лабораторных исследований;

Данные диагностики по профилю заболевания: рентген, КТ, УЗИ, МРТ и другие.

Важно знать

Телемедицинская консультация «врач-врач» – это не замена очному осмотру, а ценный инструмент для принятия решений. Если специалист сочтет необходимым личное присутствие пациента, он даст соответствующие рекомендации, и врач организует очный прием.

Это еще один шаг к тому, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю Псковской области – независимо от места проживания. Услуга телемедицины оказывается по месту жительства в поликлинике.

По материалам Псковской областной клинической больницы