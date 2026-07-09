200 педагогов из регионов СЗФО собрались в Пскове на форум классных руководителей

Региональный этап Всероссийского форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа стартовал в Пскове 9 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятия форума проходят в псковской гимназии №28. В нем принимают участие педагоги из Санкт-Петербурга, Коми, Калининграда и других регионов СЗФО.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Участников форума приветствовал министр образования Псковской области Александр Сорокин. Он отметил, что собравшиеся в зале педагоги «занимаются великим делом – делом воспитания подрастающего поколения».

«При этом в каждом регионе есть свои особенности, есть свои характерные черты, свои находки, свои открытия, которые позволяют достигать результата. И ценность этих встреч как раз в том и заключается, что есть возможность отменяться этими идеями и находками. Уверен, что этот форум не станет исключением», - сказал он.

Также он зачитал приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«В этом году Псковская область принимает 200 педагогов, которые являются не просто учителями, а настоящими наставниками, воспитателями и лидерами для подрастающего поколения. Роль классного руководителя в современной школе трудно переоценить. Вы - связующее звено между учениками, педагогическим коллективом и родителями. Ваше участие в форуме - это признание вашего профессионализма и возможность для обмена бесценным опытом», - процитировал министр образования главу региона.

Слова приветствия в адрес педагогов также сказали заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев, представители Псковской епархии.

Форум будет работать в Пскове два дня. В программе первого дня мероприятия - презентация сообщества Форума классных руководителей и телешоу «Классная Тема!» под девизом «Добро пожаловать в Семью!», а также серьёзный разговор «О деструктивных проявлениях среди обучающихся. Выявление, маршрут действий педагога. Теория и практика».

Второй день планируется провести по секциям в рамках «Марафона воспитательных практик». Участники будут обсуждать вопросы патриотического и эстетического воспитания; выбора профессии и добровольчества, краеведения и межнационального единства. Завершат насыщенную программу второго дня форума методическая и интерактивная площадки, интерактивная лекция «Репутация педагога».