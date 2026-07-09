200 педагогов из регионов СЗФО собрались в Пскове на форум классных руководителей

Региональный этап Всероссийского форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа стартовал в Пскове 9 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятия форума проходят в псковской гимназии №28. В нем принимают участие педагоги из Санкт-Петербурга, Коми, Калининграда и других регионов СЗФО.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Участников форума приветствовал министр образования Псковской области Александр Сорокин. Он отметил, что собравшиеся в зале педагоги «занимаются великим делом – делом воспитания подрастающего поколения».
Также он зачитал приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Слова приветствия в адрес педагогов также сказали заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев, представители Псковской епархии.
Форум будет работать в Пскове два дня. В программе первого дня мероприятия - презентация сообщества Форума классных руководителей и телешоу «Классная Тема!» под девизом «Добро пожаловать в Семью!», а также серьёзный разговор «О деструктивных проявлениях среди обучающихся. Выявление, маршрут действий педагога. Теория и практика».
Второй день планируется провести по секциям в рамках «Марафона воспитательных практик». Участники будут обсуждать вопросы патриотического и эстетического воспитания; выбора профессии и добровольчества, краеведения и межнационального единства. Завершат насыщенную программу второго дня форума методическая и интерактивная площадки, интерактивная лекция «Репутация педагога».