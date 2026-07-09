Прайс на изготовление агитационной продукции от ООО «Городской формат плюс»

В рамках избирательных кампаний 18-20 сентября 2026 года по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва уведомляем о возможностях ООО «Городской формат плюс» по изготовлению рекламно-агитационной продукции в соответствии с прайсом:

№ Наименование Техника изготовления Кол-во, шт Сумма, руб., без НДС 1 Евро буклет Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр. 10 0000 50 220,00 2 Газета Полноцветная офсетная печать на газетной бумаге 45 гр 120 000 252 000,00 3 Флаеры (двухсторонние)формат А5 Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага мелованная 130 гр. 6000 10 200,00 5 Афиша А2 Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр. 300 54 000,00 6 Афиша А3 Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр. 1200 42 000,00 7 Плакат А4 Офсетная печать 4+0, бумага мелованная глянцевая 130 гр 4000 12 800,00 8 Афиша 0,7х1 м Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр. 90 45 000,00 9 баннер 3х6 м Способ печати интерьерная, ткань баннерная 440 гр, с люверсами 20 см и проклейкой края 1 4500,00 10 Баннер 1,5х2м Способ печати интерьерная, ткань баннерная 440гр, с люверсами 20 см и проклейкой края 1 1 250,00 11 Афиши 0,65х0,9 Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр. 12 3 240,00 12 Пленка 3х6 м Способ печати интерьерная, материал – самоклеющаяся пленка 1 9 300,00 13 Листовка А4 Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага мелованная 130 гр. 10 000 22 000,00 14 Афиша А0 Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр. 44 22 440,00 15 Листовка А5 Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага офсетная 80 гр. 165 000 247 500,00

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