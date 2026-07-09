Прайс на изготовление агитационной продукции от ООО «Городской формат плюс»

В рамках избирательных кампаний 18-20 сентября 2026 года по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва уведомляем о возможностях ООО «Городской формат плюс» по изготовлению рекламно-агитационной продукции в соответствии с прайсом:
|
№
|
Наименование
|
Техника изготовления
|
Кол-во, шт
|
Сумма, руб., без НДС
|
1
|
Евро буклет
|
Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр.
|
10 0000
|
50 220,00
|
2
|
Газета
|
Полноцветная офсетная печать на газетной бумаге 45 гр
|
120 000
|
252 000,00
|
3
|
Флаеры (двухсторонние)формат А5
|
Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага мелованная 130 гр.
|
6000
|
10 200,00
|
5
|
Афиша А2
|
Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр.
|
300
|
54 000,00
|
6
|
Афиша А3
|
Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр.
|
1200
|
42 000,00
|
7
|
Плакат А4
|
Офсетная печать 4+0, бумага мелованная глянцевая 130 гр
|
4000
|
12 800,00
|
8
|
Афиша 0,7х1 м
|
Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр.
|
90
|
45 000,00
|
9
|
баннер 3х6 м
|
Способ печати интерьерная, ткань баннерная 440 гр, с люверсами 20 см и проклейкой края
|
1
|
4500,00
|
10
|
Баннер 1,5х2м
|
Способ печати интерьерная, ткань баннерная 440гр, с люверсами 20 см и проклейкой края
|
1
|
1 250,00
|
11
|
Афиши 0,65х0,9
|
Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр.
|
12
|
3 240,00
|
12
|
Пленка 3х6 м
|
Способ печати интерьерная, материал – самоклеющаяся пленка
|
1
|
9 300,00
|
13
|
Листовка А4
|
Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага мелованная 130 гр.
|
10 000
|
22 000,00
|
14
|
Афиша А0
|
Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр.
|
44
|
22 440,00
|
15
|
Листовка А5
|
Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага офсетная 80 гр.
|
165 000
|
247 500,00
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