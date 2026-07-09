 
Общество

Прайс на изготовление агитационной продукции от ООО «Городской формат плюс»

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В рамках избирательных кампаний 18-20 сентября 2026 года по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва уведомляем о возможностях ООО «Городской формат плюс» по изготовлению рекламно-агитационной продукции в соответствии с прайсом:

Наименование

Техника изготовления

Кол-во, шт

Сумма, руб., без НДС

1

Евро буклет

Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр.

10 0000

50 220,00

2

Газета

Полноцветная офсетная печать на газетной бумаге 45 гр

120 000

252 000,00

3

Флаеры (двухсторонние)формат А5

Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага мелованная 130 гр.

6000

10 200,00

5

Афиша А2

Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр.

300

54 000,00

6

Афиша А3

Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр.

1200

42 000,00

7

Плакат А4

Офсетная печать 4+0, бумага мелованная глянцевая 130 гр

4000

12 800,00

8

Афиша 0,7х1 м

Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр.

90

45 000,00

9

баннер 3х6 м

Способ печати интерьерная, ткань баннерная 440 гр, с люверсами 20 см и проклейкой края

1

4500,00

10

Баннер 1,5х2м

Способ печати интерьерная, ткань баннерная 440гр, с люверсами 20 см и проклейкой края

1

1 250,00

11

Афиши 0,65х0,9

Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр.

12

3 240,00

12

Пленка 3х6 м

Способ печати интерьерная, материал – самоклеющаяся пленка

1

9 300,00

13

Листовка А4

Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага мелованная 130 гр.

10 000

22 000,00

14

Афиша А0

Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр.

44

22 440,00

15

Листовка А5

Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага офсетная 80 гр.

165 000

247 500,00

Реклама: ООО Городской формат плюс. ИНН 6027009065. Erid: 2SDnjepP3Z5

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