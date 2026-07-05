Счастья до следующей Ивановой ночи нагадали себе гости «Михайловского». ФОТО

Более трёхсот человек пришли и приехали на мельничное подворье в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», чтобы отпраздновать Ивана Купалу.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, гости и хозяева от души повеселились, играя в традиционные игры вроде «Ручейка» и в игры совершенно оригинальные: например, соревновались, кто ловчее перебросит домотканый половик с лопаты на лопату или силой одного только дыхания перекатывали по желобку шарик. Слушали пение русалок, водили хороводы, плели и пускали по реке венки из святогорских трав и у старого колдуна нагадали себе и близким счастья на весь предстоящий год, до следующей Ивановой ночи.

Завершили музейные гуляния непременным купальским костром на плоту посреди мельничной запруды на реке Луговке.