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Псковский облсовпроф: Где есть профсоюзы — там нет нелегальной занятости

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Очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости состоялось под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпроф.

Фото: Псковский облсовпроф

С промежуточным отчетом выступили министр труда Алена Турнова и представитель УФНС Татьяна Верейкина. Основной посыл — работа идет, но расслабляться рано.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов четко обозначил принципиальную позицию: «Где есть профсоюзы — там нет нелегальной занятости. Это не лозунг, а проверенный факт. Коллективные договоры и защита прав работников — лучший «лекарь» от серых схем».

Руководитель инспекции труда Елена Белогрудова доложила о работе с жалобами и профилактике нарушений. Каждый сигнал — повод для проверки.

На заседании определены отрасли с наибольшими рисками в каждом муниципалитете. В фокусе — гостиницы, базы отдыха и кемпинги. Сезон начался, и каждая смена должна быть официальной.

Также муниципальным рабочим группам поручено провести сплошную инвентаризацию всех объектов размещения на предмет соблюдения трудового законодательства. Задача — не наказать, а навести порядок и защитить права работников.

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